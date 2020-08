Liège Télétravail, personnel écarté au retour de vacances, fournitures en retard…

Ce lundi, alors que le chantier du tram devait "prendre ses quartiers" sur les quais Vercour et Timmermans, à Sclessin… la signalisation installée en fin de semaine avait été retirée à la hâte par le gestionnaire de chantier (Colas, Tram’Ardent). En cause : un litige quelque peu "insolite" entre Tram’Ardent et l’OTW (lire ci-après)… qui ne devrait toutefois impacter que légèrement le bon déroulement des travaux. Ce léger retard n’est donc pas catastrophique. Il n’en reste pas moins que, depuis plusieurs mois déjà, le chantier du tram ne cesse d’enregistrer des retards. Et clairement aujourd’hui, l’impact de la crise du coronavirus se fait sentir…

"D’un point de vue financier il n’y a pas d’impact heureusement mais oui, au niveau de l’agenda, nous ne sommes plus dans les clous fixés", confirme Fabrice Henry, directeur chez Colas Belgium. Pour ce dernier en effet, la crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur les travaux. "Le télétravail, la mise en quarantaine au retour de vacances et le fait d’avoir certains membres du personnel écartés n’aident pas". Sans parler des fournisseurs qui, crise oblige également, ne suivent pas toujours le rythme fixé au départ.

Voici quelques jours d’ailleurs, une prolongation des travaux réalisés au niveau du carrefour Avroy-Sauvenière-Saint-Gilles était annoncée ; ce n’était pas une première… et sans doute pas une dernière.