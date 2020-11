Geneviève Mahin a longtemps connu des difficultés dans son rapport avec la nourriture, et ce, depuis son enfance. "Quand j’étais petite, je gardais mon argent de poche pour aller m’acheter des sucreries. Je me relevais la nuit pour manger du sucre", commence-t-elle.

En grandissant, l’intéressée a connu un parcours de vie au cours duquel elle a pas mal slalomé. Après avoir passé les dix premières années de sa vie à la campagne, à Forrières, elle s’est installée à Liège avec sa famille. Licenciée en sciences humaines, elle a repris par la suite une formation au Château Massart avant d’ouvrir son restaurant dans le quartier d’Outremeuse en 2007, le 7&3, qui proposait cuisine instinctive en mode bio.

Une aventure qui s’est arrêtée en 2010, à la suite d’un burn-out. Se tournant alors vers la nutrition et la psychothérapie, elle a décidé, après avoir travaillé en Espagne dans le domaine de l’agriculture bio en 2012, de se lancer comme indépendante. Geneviève Mahin a alors véritablement trouvé sa voie, en proposant au départ des ateliers de cuisine, en recevant des patientes en nutrithérapie, en mettant en place un service traiteur, puis, par la suite, en créant un programme d’accompagnement en ligne.

"J’ai désormais une relation apaisée avec la nourriture, alors qu’elle avait été pendant tant d’années abîmée et abîmante, confie-t-elle, j’ai à cœur d’aider les personnes à se transformer, de permettre à toutes ces femmes de retrouver confiance en elles. Certaines culpabilisent toute leur vie à propos de la nourriture, et, d’un coup, elles passent à autre chose, c’est vraiment incroyable. J’adore mon métier."

Love. Your. Food

Geneviève Mahin, qui ne reçoit pour l’instant plus de nouvelles patientes en nutrithérapie, se concentre principalement sur son programme d’accompagnement en ligne, Love. Your. Food, où elle propose d’appréhender tous les aspects visant à apaiser sa relation avec son assiette. Différents modules, podcasts, vidéos, coaching en direct, groupes de soutien, challenges… Un programme que toute personne intéressée peut rejoindre.

Parallèlement à cette activité, Geneviève Mahin, désormais basée à Saint-Nicolas, est suivie par plus de 11 000 personnes sur les réseaux sociaux, et a récemment publié un livre, Mon assiette et moi, aux éditions Racine. Elle y détaille son approche des 3 colimaçons, y propose une multitude de recettes… Un ouvrage dont "on vient de réimprimer 3 000 exemplaires", sourit-elle.

Enfin, la psychothérapeute, qui se forme en continu dans les approches nécessaires pour accompagner les femmes à faire la paix avec leur assiette, espère pouvoir se rendre au Québec en 2021 afin d’y suivre une formation sur les neurosciences. Une nouvelle aventure s’annonce !