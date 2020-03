Jean-Michel Javaux, bourgmestre d'Amay et ancien co-président d'Ecolo, a été testé positif au Covid-19, a indiqué son épouse, également contaminée par le virus, lundi soir sur Facebook.

Le bourgmestre d'Amay et son épouse attendaient les résultats du test au Covid-19 et sont tous les deux infectés par le virus.

"Jean-Michel est toujours surveillé de près au CHRH pour la pneumonie. Je suis bien confinée à la maison avec les enfants et on essaie de se protéger les uns les autres du mieux que l'on peut. Le plus difficile dans ce confinement est l'absence de contacts sociaux. Cela démontre que l'Humain a besoin de l'Humain. C'est comme ça qu'il est le plus fort", écrit-elle.

La veille dimanche, via son profil facebook, Jean-Michel Javaux avait tout d'abord indiqué souffrir d'une pneumonie qui serait virale. Le politicien avait alors souhaité faire passer un message à l'ensemble de ses contacts : respectez le confinement, "ça n'arrive pas qu'aux autres".