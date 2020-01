Les forces de l'ordre sont intervenues en nombre pour disperser la soixantaine d'individus.

La nuit du réveillon du Nouvel an a été agitée dans le quartier de Bressoux/Droixhe, où les esprits se sont échauffés. On ignore à ce stade ce qui a mis le feu aux poudres mais, dès 20 h, les choses ont manifestement vite dégénéré...

Ainsi, des individus ont commis des saccages en divers endroits, notamment rue Ernest Marneffe, rue Paul-Joseph Carpay et avenue de Nancy. Ils ont jeté des pierres, des pétards et des barrières qui se trouvaient sur un chantier. Ils ont également démoli un abri de bus et vandalisé la façade d’une librairie. Ce n'est pas tout puisque de nombreux véhicules ont été endommagés. Ces individus ont également bouté le feu à des poubelles et à deux voitures qui étaient stationnées rue du Moulin. Manifestement très excités, les individus ont lancé des pierres vers les policiers et pompiers intervenus sur place.

Les forces de l'ordre sont intervenues en nombre pour rétablir le calme dans le quartier. Pour aider les policiers liégeois à calmer les esprits, des renforts de la police fédérale et son arroseuse ainsi que de zones de police voisines se sont rendus sur place. Ce sont finalement une quarantaine de policiers qui ont fait face à une soixantaine d'individus aux esprits très échauffés!

Une personne a été arrêtée. Une enquête judiciaire a été ouverte afin d'identifier les auteurs de ces dégradations.

La police de Liège signale que le quartier est maintenu sous surveillance à travers les patrouilles.

Les personnes ayant subi des dégradations sont invitées à déposer plainte.