L’un des rares témoignages de la construction traditionnelle hesbignonne du XVIIIe siècle qui nous est parvenue." Ainsi est décrite l’ancienne bergerie à colombages située dans le village d’Otrange (Oreye), laquelle est classé au petit patrimoine wallon.

Ce bâtiment emblématique d’une certaine forme d’architecture a subi les affres du temps, ce qui a poussé l’an dernier ses propriétaires, par ailleurs membres de l’association locale Le Peup’lié visant le mieux vivre ensemble, à initier une récolte de fonds.

C’est ainsi qu’un financement participatif (crowdfunding) a été lancé avec pour objectif avoué la rénovation de l’ancienne bergerie. Via la plate-forme en ligne KissKissBankBank et avec le soutien de plusieurs sympathisants, Jack Thysen et Laurie Mc Connell ont pu effectuer différents travaux visant sa restauration.

Une restauration à l'identique



Comme expliqué par ces derniers il y a peu, les travaux de la façade sud sont presque terminés. "La charpente, les baguettes de saule, le torchis, la paille, la chaux… tout cela a été réalisé notamment par des amis." Le crowdfunding a permis de payer la charpente et les matériaux nécessaires à la restauration à l’identique.

En outre, le travail jugé minutieux de Philippe Tong de Crisnée est à souligner concernant la charpente ainsi que la manipulation de précision de la grue de Renard Bois d’Oreye pour sa mise en place. Le chantier va se poursuivre sur place, et ce, afin de permettre la mise à disposition des membres du Peup’lié.

Car pour les propriétaires de la bergerie, il est question de "transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations" et de "le mettre à disposition pour des activités locales". Quant à ceux qui ont contribué au financement participatif, ils ont été invités à un concert du Brotherhood Blues Band et le seront à des balades natures.

Bruno Boutsen