En cette période de confinement imposé, chacun à son échelle souffre d’une situation pour le moins inédite. Mais il en est d’autres, parmi les secteurs les plus touchés par cette crise du coronavirus, qui sont moins bien lotis que d’autres.

Il en est ainsi, du moins selon le président de l’ASBL Culture Liège Jean-Luc Vasseur, du secteur culturel liégeois. C’est donc un appel à l’aide que cette structure se voulant fédératrice des opérateurs culturels qu’elle promeut a lancé récemment.

Avec Anis Dargaa et Pierre Kroll



Une action de solidarité en soutien tant au monde culturel liégeois qu’à la recherche scientifique (pour le vaccin du Covid-19) a été initiée. Laquelle a pu compter pour ce faire sur le concours du peintre Anis Dargaa et du caricaturiste Pierre Kroll.

Ces deux talentueux artistes et l’ASBL liégeoise ont ainsi pris l’initiative de développer une action solidaire afin d’épauler le monde culturel liégeois et de "contribuer à la pérennisation des réalisations déjà engrangées et à la concrétisation des projets en cours".

Le but avoué de cette action qui est donc vue également comme un appel à l’aide est clairement de récolter des fonds. Et ce par l’entremise des artistes concernés, lesquels font don de certaines de leurs œuvres à l’ASBL Culture Liège. Elle les propose à la vente à des prix voulus avantageux par rapport à leur cotation réelle sur le marché de l’art.

Pour son président, il s’agit d’une opportunité unique à saisir en cette période particulière où les artistes ont besoin de soutien. Les bénéfices recueillis seront répartis pour moitié entre l’ASBL Culture Liège et la Fondation hospitalo-universitaire Léon Frédéricq.

Bruno Boutsen

Infos : www.sosculture.be.