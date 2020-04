C’est dans un contexte particulier que l’Orchestre philharmonique royal de Liège a présenté ce lundi soir, via les réseaux sociaux, sa saison 2020-2021.

Laquelle sera celle du soixantième anniversaire de la prestigieuse formation symphonique liégeoise. Intitulée "Passé/Présent", elle entend selon ses responsables qui s’exprimaient donc à distance "jeter un coup d’œil dans le rétroviseur tout en développant des projets nouveaux et créatifs".

Dans la continuité

Pour son directeur général Daniel Weissmann, la saison prochaine de l’OPRL s’inscrira dans la continuité. Lequel "s’est toujours démarqué par un esprit pionnier et par une ouverture aux répertoires et aux moyens de diffusion de son temps". Cette démarche voulue proactive et innovante est poursuivie par son directeur musical Gergely Madaras.

La continuité sera ainsi l’un des maîtres mots d’une saison qui s’inscrira dans l’ADN de l’OPRL. Elle comportera des incontournables du répertoire classique (5e Symphonie de Beethoven, 40e Symphonie de Mozart) et romantique (Première de Schumann, Troisième de Brahms, Huitième de Dvorák, Cinquième de Tchaïkovski…). Sans oublier la musique franco-belge (Debussy, Franck, Ravel…).

Cette future saison sera également marquée du sceau de la découverte. Et ce, au travers de plusieurs formules telles que la série des "Music Factory", "Les samedis en famille" ou encore "L’orchestre à la portée des enfants". L’objectif avoué des responsables de l’OPRL étant à nouveau de continuer à élargir son public.

En outre, le thème des Amériques sera à l’honneur avec notamment un Noël gospel et un Nouvel An 100 % Gershwin. Quant à la série de concerts augmentés OPRL +, elle se poursuivra, faisant la part belle entre autres à la danse et au tango ainsi qu’au cinéma.

Une place sera aussi laissée à la musique contemporaine. Et ce, notamment au travers des deux créations prévues dans le cadre du soixantième anniversaire et dues à Daniel Capelletti et à Patrick Leterme.

Enfin, notons la première édition du festival "Symphokids", la présence à Liège de chefs et solistes invités ainsi que celle de l’OPRL en résidence au Festival international de musique de Malte.

Bruno Boutsen