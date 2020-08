Les directeurs des deux prestigieuses institutions culturelles et musicales liégeoises que sont l’Opéra Royal de Wallonie (ORW) et l’Orchestre philharmonique de Liège (OPRL) avaient les yeux rivés sur le gouvernement voici une semaine, lorsqu’il fut question de modifier les conditions d’accès aux spectacles culturels. En intérieur, la capacité autorisée était donc passée de 100 à 200 personnes mais, détail majeur, chaque commune pouvait "déroger" à cette règle moyennant autorisation motivée du bourgmestre.

C’est donc ce qui a permis à Willy Demeyer, mayeur liégeois, d’autoriser pour les institutions culturelles que sont l’ORW, l’ORPRL mais aussi le Forum et le Théâtre de Liège une fréquentation des salles à concurrence d’un siège sur deux. Dans la foulée ce vendredi, tant l’ORW que l’OPRL ont donc annoncé la réouverture de leurs portes, "en toute sécurité".

Du côté de l’ORW, on annonce donc que le premier rendez-vous est fixé au 20 septembre. Il s’agit de La Bohème de Puccini avec, entre autres, Angela Gheorghiu et Stefan Pop, ainsi que l’Orchestre et les Chœurs, sous la direction de Frédéric Chaslin. On songe déjà également à fêter (en novembre lors d’un gala royal notamment), le bicentenaire de l’institution.

Pour l’OPRL, on annonçait donc aussi ce vendredi être en mesure de reprendre les concerts. Dès ce 2 septembre à 13 heures, la billetterie sera à nouveau ouverte. "Ces ventes seront proposées sous forme de listes d’attente, afin de laisser aux équipes de billetterie le temps d’organiser ce placement par bulle", précise-t-on à l’OPRL. Les concerts d’ouverture de saison, dirigés par Gergely Madaras, auront lieu le jeudi 17 septembre à Bruxelles (BOZAR) et le vendredi 18 septembre à la Salle Philharmonique de Liège.M.Be.