Avec ses quatre concessions, la réputation du Groupe liégeois et familial Discar n’est plus à faire. S’il est souvent assimilé à BMW, le groupe est aussi composé de deux concessions MINI de premier plan, à Liège et à Verviers. Et forte de son succès, la concession verviétoise s’agrandit.

C’est en décembre 2016 que l’entreprise familiale, qui possédait déjà trois concessions à Liège, Eupen et Malmedy, reprend la concession BMW et MINI de Verviers. Discar devient alors LE réseau BMW et MINI de la Province de Liège. Depuis, et malgré la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement pour cause de pandémie, la concession Discar Verviers est en croissance continue. Un agrandissement des installations s’imposait donc. C’est à présent chose faite.

Plus d’espace pour plus de proximité clients

A l’arrière du bâtiment, un parking de 300 places a été créé pour les véhicules neufs et ceux du personnel. La surface de l’atelier mécanique et de la carrosserie a été doublée. Et le parc des véhicules d’occasion a également fait l’objet d’un élargissement, faisant passer celui-ci d’une capacité de 50 véhicules à plus de 150. Les véhicules proposés sont des véhicules complètement remis à neufs et contrôlés suivant les normes BMW Premium Selection et MINI USED CAR NEXT. Les véhicules sont garantis deux ans voire quatre ans à certaines périodes de l’année. De par ces divers aménagements, Discar Verviers devient le plus grand centre de véhicules d’occasion BMW et MINI en Province de Liège.

Plus-value non négligeable, cette croissance de la concession a aussi permis de créer de l’emploi. Le groupe liégeois, avec ses quatre concessions BMW, ses deux concessions MINI et son centre d’occasions, emploie aujourd’hui une centaine de personnes venant de toute la région liégeoise et germanophone.

Les valeurs du groupe DISCAR

Le développement du Groupe Discar s’appuie sur la mise en œuvre de synergies ciblées et le partage de valeurs communes. Qualité de l’écoute, sens de l’accueil, service sur mesure et réactivité dans la prise en charge, voilà quelques-uns des piliers de la maison. Ces fondamentaux sont aussi la manifestation de l’engagement de tous les collaborateurs. Formés à l’école de l’excellence, celle de BMW, chacun d’eux profite de formations continues pour rester à jour dans les domaines les plus complexes et pointus, qu’ils relèvent de la fiscalité, de la technique ou de l’information client.

