Ce lundi, nous apprenions que la Croix-Rouge avait décidé d’installer mercredi matin une tente gonflable de 33 m² devant les entrées des urgences de six sites liégeois et saint-vithois. L’association dit répondre à une demande du groupe santé CHC. Un secouriste sera mobilisé sur les différents sites afin d’identifier les patients potentiellement porteurs du virus. "Leur rôle sera de réaliser un ‘pré-tri’ pour le Covid-19 afin d’identifier les patients suspects, les équiper d’un masque et de désinfecter les mains avant de pénétrer dans les murs de l’hôpital via un circuit spécifique", précise la Croix-Rouge.

Les hôpitaux prendront en charge la formation et la fourniture du matériel de prévention, indique l’organisation, qui de son côté mettra en stand-by des ambulances pour assurer le transfert des patients positifs. La Croix-Rouge dit avoir mis sur pied une task force interne afin de faire le point quotidiennement sur l’évolution de la situation.

La Province réagit aussi



Dans le contexte actuel de propagation du Covid-19, la Province de Liège a elle aussi décidé d’agir. Et ce dans la foulée de la Ville de Liège, qui avait également communiqué à ce sujet.

Il a été décidé d’annuler tous les voyages scolaires à l’étranger pour les élèves et les étudiants des établissements d’enseignement provincial dont les départs sont prévus jusqu’au 3 avril 2020 inclus.

Cette décision s’inscrit, selon la Province, dans le respect des circulaires respectives de Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur et de l’Enseignement de promotion sociale, et de Caroline Désir, ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, recommandant toutes les deux le report de tous les voyages scolaires vers l’Italie et la France. La Province de Liège a également décidé d’étendre ces recommandations en annulant l’ensemble des voyages scolaires prévus à l’étranger. Dans la même mesure, il a aussi été décidé d’annuler les missions à l’étranger des membres du personnel provincial.

Toutes les directions ont ainsi reçu les consignes concernant les mesures préventives à adopter et les règles à appliquer lorsqu’un cas de contamination est confirmé. La Province de Liège rappelle donc qu’elle suit scrupuleusement les recommandations des diverses autorités compétentes.

B.B.