La Province de Liège entend se réinventer pour vous proposer des activités et du contenu culturel en ligne. L’objectif avoué étant de vous faire découvrir les artistes de notre territoire et de vous divertir.

En confinement, la priorité est de renforcer les services en ligne et à distance de la bibliothèque Chiroux et de permettre d’accéder à un maximum de contenus :

Les formalités d’inscription à la plateforme www.lirtuel.be de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été simplifiées, la durée des prêts allongée, le catalogue de livres numériques étoffé : en conséquence, le nombre d’emprunts numériques a explosé en mars.

Les autres services numériques de la bibliothèque Chiroux connaissent également un beau succès.

En exclusivité, les plateformes Skilléos et Numéri- que Premium sont accessibles et proposent une foule de tutoriels gratuits sur des sujets variés ; il est possible de lire la presse internationale en ligne avec Pressreader.

Il est possible de commander des livres et de venir les retirer sur place : envoyez un e-mail à info@bibliothequechiroux.be ou contactez le 04 279 52 20.

Le musée de la Vie wallonne propose tous les jours des activités sur sa page Facebook mais il vient aussi à vous :

Chaque jour, découvrez des devinettes sur des objets insolites des collections, des challenges inspirés de photos d’archives, des photos déformées à identifier, des tutoriels de bricolage pour occuper les enfants…

Des expositions virtuelles sont accessibles via le catalogue en ligne, comme "Super marionnettes" qui se visite via www.collections.viewallonne.be.

Des articles scientifiques sur les collections et des vidéos d’enquêtes sont publiés sur le site du musée.

Des rendez-vous virtuels à venir



Les afficionados des Jeudis du Classique pourront bientôt retrouver ces rendez-vous, Jean-Marc Onkelinx enregistrant la prochaine séance depuis son salon.

D’autres conférences annulées - comme les Samedis du Rock - vont également suivre.

Les enfants ne seront pas en reste car des lectures de contes seront prochainement enregistrées et diffusées.

Du côté du théâtre, plusieurs programmes sont prévus, dont les captations des spectacles des Rencontres Théâtre jeune public de Huy.

B.B.