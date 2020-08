Le chanoine Karl Gatzweiler, ancien vicaire général du diocèse de Liège dans les années 80, est décédé ce vendredi 14 août 2020, a annoncé l'évêque de Liège Jean-Pierre Delville dans un communiqué. Outre ses nombreuses fonctions,

Le chanoine s’est éteint à Raeren, dans les cantons de l’Est, la même où il était né le 5 octobre 1930. Ordonné prêtre le 7 juillet 1957, dans la cathédrale de Liège, le 7 juillet 1957, il « a fait preuve d’un engagement exceptionnel au service du diocèse de Liège et était unanimement apprécié", indique-t-il.



Tout au long de son ministère de prêtre, le chanoine Gatzweiler s’est vu confier un grand nombre de missions au sein du diocèse.

Après avoir été nommé modérateur du Conseil presbytéral en 1980, il est choisi comme vicaire épiscopal par Mgr Guillaume-Marie van Zuylen, alors évêque de liège, en 1982, avec la charge du vicariat des religieuses. En 1984, il est l’un des quatre vicaires généraux à être nommé, ayant alors en charge les paroisses, la liturgie, la famille, les prêtres, les religieuses et le diaconat permanent. Il accepte aussi la charge d’accompagnateur spirituel des prêtres ouvriers, tâche qu’il affectionnera beaucoup.

Toujours en 1982, alors que l’évêque tombe malade, il est nommé administrateur du diocèse. En 1986, Mgr Albert Houssiau, devenu le nouvel évêque de Liège, nomme l’abbé Gatzweiler comme unique vicaire général et fait de lui son bras droit dans la direction du diocèse. Dans cette nouvelle fonction, « l’abbé Gatzweiler va exceller par son sens des relations humaines, sa capacité d’organisation, son sens de l’Eglise, sa qualité de prédicateur et sa foi profonde", écrit l'évêque. Il contribuera activement à mettre sur pied des secteurs pastoraux qui permettent aux paroisses de travailler en concertation et donnent aux laïcs de nouvelles responsabilités dans l’Eglise.

Admis à la pension en 2001, l’abbé Karl Gatzweiler a été nommé chanoine à la cathédrale de Liège. Il y assumera pendant presque vingt ans la tâche quotidienne de la prière liturgique, de la prédication et de l’accueil, "dans un dévouement permanent". Il a pu passer les toutes dernières années de sa vie à Raeren, dans son village natal, où il a retrouvé ses racines et sa famille.

Les funérailles du Chanoine Karl Gatzweiler auront lieu le mercredi 19 août à 10h à l’église paroissiale (Nikolauskirche) de Raeren.

Pour éviter le déplacement des liégeois, et en raison de la limitation du nombre de places dans les églises, une messe en mémoire du chanoine Karl Gatzweiler, présidée par Mgr Jean-Pierre Delville et concélébrée par les chanoines du Chapitre, sera célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Liège le mercredi 19 août à 9h.