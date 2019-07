Corinne est une miraculée. Mais, si elle est encore en vie, c’est également parce que cette quadragénaire originaire de Wanze est une battante.

Son calvaire débute, mardi dernier vers 23 h 30. C’est à ce moment que Corinne (45 ans) quitte le domicile de son compagnon pour rentrer chez elle. Depuis, elle n’a plus donné signe de vie.

Comme Corinne est une femme sans histoire, sa famille s’inquiète et lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux. La police est avertie et commence son enquête. Il apparaît ainsi que la dame s’est rendue à une station-service de Saint-Georges avant de disparaître dans la nuit. Certes le GSM de la Wanzoise a “borné” mercredi matin à Sant-Georges-sur-Meuse, mais depuis plus rien. Plus de signal téléphonique, pas d’activité sur les réseaux sociaux et pas de mouvement bancaire. La police avait lancé un appel à témoins, en vain.

(...)