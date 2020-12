L'assemblée générale du comité des fêtes du Laetare de Stavelot, qui rassemble toutes les sociétés folkloriques et musicales participant au cortège du dimanche, s'est réunie ce dimanche et a examiné si les conditions pouvaient être réunies pour le maintien des festivités des 13-14 et 15 mars prochains.

"A la lumière des dernières évolutions de la crise sanitaire, force est hélas de constater qu'elles ne permettent pas encore d'envisager sereinement l'organisation de nos réjouissances aux dates prévues. Comment envisager en effet le maintien de nos festivités où des milliers de personnes seront rassemblées le long des cortèges et dans les établissements Horeca aujourd'hui fermés a minima jusqu'à fin janvier et qui devront peut-être ensuite appliquer un protocole sanitaire strict? ", indiquent le président et le secrétaire du comité sur les réseaux sociaux. "De leur côté, les autorités communales nous ont aussi indiqué qu'en l'état, elles ne voyaient pas comment elles pourraient autoriser cette manifestation."

Le comité des fêtes a dès lors soumis au vote de son assemblée générale l'annulation du Laetare de mars 2021. Cette décision a été prise à l'unanimité.

Si le report à une autre date, à savoir le 4 juillet, avait été envisagé, la proposition a finalement été rejetée a près de 50% par les votants.

Cette décision entraine donc l'annulation des festivités du Laetare pour la seconde année consécutive.

Il faudra dès lors attendre l'édition 2022, qui se tiendra le week-end du 26, 27 et 28 mars, pour apercevoir les Blancs Moussis.