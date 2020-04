En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, de nombreux secteurs sont comme on le sait désormais à l’arrêt. Cette situation pour le moins inédite n’empêche toutefois pas de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur ou encore d’effectuer des projections vers le futur.

C’est ainsi notamment dans le domaine immobilier, non pas résidentiel en l’espèce (un point ayant été fait dès avant la crise actuelle) mais bien commercial. C’est donc ce que vient de réaliser Cushman&Wakefield, cette société internationale spécialisée dans les services immobiliers.

Et ce au travers de trois coups de sonde successifs qui ont permis de prendre la température du marché de bureaux liégeois. Lequel, durant l’année 2019, s’est révélé particulièrement attractif. Vue par la société précitée comme la destination de bureaux par excellence en Wallonie, Liège a totalisé l’an dernier 53 000 m2 pris en occupation sur 104 000 m2 au niveau wallon.

Pour cette année, ce chiffre devrait tourner autour des 40 à 45 000 m2 alors même que la moyenne des années précédentes était de 30 000 m2. "Avec les nouveaux développements qui devraient arriver sur le marché au cours des quatre à cinq prochaines années, l’augmentation d’activité tant attendue est en marche", est-il indiqué par Stéphane Moermans, le responsable du bureau liégeois de Cushman&Wakefield.

Comme expliqué par ce dernier, plusieurs transactions devraient donner le ton en 2020. Elles concernent essentiellement l’hypercentre et le quartier des Guillemins, sans oublier la périphérie liégeoise. À cet égard, des développements sont attendus dans les quartiers de Droixhe et Jupille.

Aux Guillemins, le Liège Office Center est complet. En effet, 11 000 m² sont entièrement loués dont 5 500 m² rien qu’en 2020, la location la plus notable étant celle de 1 400 m² à Ernst&Young. Non loin de là, Paradis Express a quant à lui vu 4 000 m² supplémentaires préloués au SPW tandis qu’un opérateur de coworking occupera 4 à 5 000 m², des négociations étant en cours pour les 6 000 m² restants.

D’autres transactions sont liées à des bâtiments existants comme c’est le cas à l’Espace Guillemins abritant déjà des services de la Ville et de la FWB, le groupe Idewe devant y être logé également. En outre, les 1 700 m² disponibles au Parc Zénobe Gramme seront bientôt occupés suite à une location de 1 400 m² à l’Afsca.

Secteur public en force

Au centre-ville, l’assureur Ethias n’a pas caché son souhait de quitter son siège de la rue des Croisiers pour y déménager dans 17 000 m² de nouveaux bureaux. Mais d’autres bâtiments comme En Féronstrée 54 (10 000 m²) et Cala (6 500 m² encore disponibles suite au déménagement acquis de plusieurs outils économiques wallons) sont susceptibles de susciter l’intérêt.

À cet égard, il est à noter une forte prépondérance du secteur public parmi les transactions (près de la moitié) et un taux de vacance très faible. Quant à la crise du Covid-19, elle devrait avoir un impact relativement limité si ce n’est sur le secteur privé et plus particulièrement sur les start-up.

Bruno Boutsen