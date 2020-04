Nous vivons actuellement une période particulière. Laquelle peut être source de toute une série de troubles psychologiques, quels qu’ils soient.

C’est dans cet esprit et aussi afin d’appréhender l’après-crise que nous avons pris contact avec Adélaïde Blavier. Professeure à l’ULiège en psychologie légale et en gestion des traumatismes, elle nous a apporté son éclairage.

"Nous vivons une situation compliquée où le risque est qui plus est difficile à définir avec précision", estime-t-elle. Et de faire référence au stress et à l’angoisse, lesquels touchent plus largement les personnes ayant déjà des fragilités au départ et pour qui cela est plus délicat. C’est notamment le cas dans les centres psychiatriques, les homes, les prisons…

Le confinement, cette justification de la violence



Quant au phénomène en recrudescence des violences intrafamiliales, l’experte de l’ULiège évoque plusieurs cas de figure. "Soit une situation de ce type préexistait soit il n’y avait pas de violence préalablement exprimée", précise-t-elle, soulignant la nécessité de bénéficier d’échappatoires. "La violence peut être de différents types et certains vont utiliser le confinement pour se justifier."

En outre, un problème lié à l’absence actuelle de consultations si ce n’est celles urgentes ou encore à distance est soulevé par Adélaïde Blavier, et ce, même si des lignes d’écoute ont été mises en place. D’autres types de comportements ont retenu son attention tels que les files devant les supermarchés ou encore les agressions récentes, en ce compris du personnel des services de secours et d’urgence.

"Il existe un besoin de contrôle dans le chef de l’être humain, qui plus est quand il ne l’a pas sur l’épidémie actuelle et qu’on est dans une période d’incertitude." Ce sont les personnes les plus stressées et anxieuses au départ qui les développent. La comparaison avec une situation de guerre ou d’attentat n’est que partiellement relevante car "il s’agit d’une menace plus diffuse qui va amener des attitudes en sens divers et parfois irrationnelles". Quant à l’après-crise, "le risque est que le naturel revienne au galop".

Bruno Boutsen