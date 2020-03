L’événement, qui fêtera sa 23e édition, se tiendra les 6, 7 et 8 mars prochains.

Le Salon du vin de Blegny-Mine, organisation de l’ASBL des Œuvres scolaires communales de Saint-Rémy en collaboration avec la Confrérie des peûres di Sint-R’Mèy et la Confrérie des maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje, avec le soutien de la Wallonie, de la Province de Liège, de la commune de Blegny, de Blegny-Mine et de l’unité scoute 12 BM de Blegny, sera à nouveau le lieu de rencontre des amateurs de bons vins et des gourmets.

Pour cette 23e édition de ce Salon du vin, qui se tiendra les 6,7 et 8 mars prochains, 51 vignerons issus de 16 régions viticoles de France seront présents sur le célèbre site minier, ce qui représente environ 300 vins à déguster. Onze stands dédiés aux produits de bouche seront également proposés.

Depuis quelques années, le Salon du vin de Blegny-Mine a pris l’habitude de mettre un invité à l’honneur. Cette année, c’est l’office de tourisme du Pays de Mormal, dans les Hauts-de-France, présidé par l’ancien directeur du Tour de France Jean-Marie Leblanc, qui a été retenu. Des dégustations de produits régionaux, dont le célèbre maroilles, et diverses animations égaieront leur stand.

Quatre nouveaux vignerons

Côté vignerons, le Salon s’inscrit sous les signes de la fidélité et de la continuité, la plupart des vignerons présents à la dernière édition ayant renouvelé leur confiance. On note toutefois quatre nouveaux venus : le domaine des Roches bleues, le domaine Christophe Pichon, le domaine de la Ducquerie, et le clos Teisseire.

Côté gastronomie, on notera un nouveau stand de produits de bouche : les conserves de Capucine de Julémont.

Enfin, comme les années précédentes, en partenariat avec la commune de Blegny, le Salon accueille des représentants des quatre communes françaises jumelées avec elle. Bousies, Fontaine-au-Bois, Ste-Christie-d’Armagnac et Bourrouillan, qui feront découvrir leurs régions et les produits de leurs terroirs au public (maroilles, armagnac, vins de Gascogne…).