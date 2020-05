Une promesse est une promesse… et à Liège, ce vendredi, le ministre Philippe Henry, en charge de la Mobilité, était présent aux côtés du bourgmestre Willy Demeyer et de l’échevin de la Mobilité Gilles Foret notamment, pour le confirmer : "Liège a répondu de manière volontariste et structurelle"... à l’appel lancé pour valoriser la mobilité douce. "Une task force mobilité doit se réunir tous les 15 jours, précise d’ailleurs Willy Demeyer, l’objectif étant de s’accorder sur une série de mesures et de les concrétiser." "De manière pérenne si cela fonctionne", poursuit Gilles Foret.

Les propositions sont nombreuses et… ambitieuses. "Le visage de mobilité de la ville va considérablement évoluer, insiste Willy Demeyer, cela ne veut pas dire que la voiture sera bannie mais son espace sera contingenté."

Zone 30 km/h. Cette zone, complémentaire au déploiement du deux-roues, serait considérablement élargie. Il s’agirait de l’étendre, de Coronmeuse au quartier des Guillemins en intégrant Droixhe, Amercœur, Outremeuse et une partie des Vennes (entre le quai des Ardennes et le boulevard de l’automobile), le quartier Guillemins-Botanique depuis le pont de Fragnée mais aussi Ste Marguerite, rues de Campine et Montagne Ste-Walburge ainsi que tout St-Léonard.

Rues cyclables. L’idée est de créer dans plusieurs quartiers des rues où tout est subordonné au vélo qui circule en milieu de voirie, avec une limitation à 30 km/h avec un trafic automobile si possible limité. De nombreuses rues sont identifiées dans le centre-ville, à Saint-Léonard et au Sart-Tilman.

Piétonnier. Il serait élargi rue Cathédrale et rue Hazinelle, en autorisant l’accès aux parkings.

Récupérer de l’espace pour les cyclistes. Sur de nombreux grands axes, la circulation automobile pourrait être réduite à une bande ou conservée en 2x2 bandes mais réduite pour établir des pistes cyclables. Citons la rue Maghin, les quais Mativa, Gloesner, des Ardennes, le boulevard de Froidmont, les ponts de Fétinne, Kennedy, du Longdoz et avenue de Fontainebleau. Sans parler des 12 corridors vélo assurés vers les quartiers périphériques et au cœur de ville.

L’offre de parkings pour vélos serait aussi augmentée. Un lieu est identifié : la dalle située en surplomb de la place St-Lambert, au-dessus du Point Chaud.

Rien n’est, à ce stade, décidé, mais l’objectif est donc de mettre en place toutes ces mesures et de les tester "par phases", dès cet été. Ça roule pour Liège…

Marc Bechet