Alors même que la résurgence de la propagation du Covid-19 fait la une de l’actualité depuis plusieurs jours, nous poursuivons notre série entamée au début de l’été sur l’après-crise sanitaire. Ou du moins en l’espèce sur la manière dont celle-ci a impacté notre mode de vie et nos habitudes.

Ainsi donc et pour rappel, après avoir envisagé l’enseignement qui va s’effectuer davantage à distance, le télétravail désormais prôné par plusieurs organisations ou encore la mobilité et le tourisme, focus sur l’alimentation. Laquelle est semble-t-il voulue de plus en plus locale, de saison, voire bio ou encore durable.

Liège, cet exemple

C’est du moins ce qui ressort du coup de sonde que nous avons effectué durant le mois de juillet auprès de plusieurs opérateurs liégeois. Lesquels sont par ailleurs unanimes sur le fait que Liège fait figure d’exemple voire de modèle wallon en ce qui concerne la promotion et la valorisation des filières courtes.

Il faut dire que cela fait plusieurs années désormais qu’une Ceinture alimen-terre liégeoise a été mise sur pied. Laquelle, initiée au départ de l’ASBL Exposant D et mue par un projet de refonte du système alimentaire liégeois, consiste en un réseau de coopérateurs. Ces derniers, de plus en plus nombreux, prônant un retour au local.

Parmi eux, figure en bonne place Les Petits Producteurs, soit une société coopérative à finalité sociale créée il y a trois ans. Contacté par nos soins, son chargé de communication François Olivier nous a livré son analyse en la matière. Et de souligner en premier lieu que si impact du Covid-19 il y a bien eu, il s’inscrit dans "une tendance à la hausse".

Concernant le premier semestre de cette année, une augmentation sensible est toutefois de mise. "Si on compare les deux premiers trimestres 2019 aux deux premiers trimestres 2020, elle est de 9,6 %." À noter encore que si un véritable boom (+ 27 %) fut constaté lors de la première semaine de confinement, un retour à la normale fut ensuite de mise.

Lequel s’inscrit à en croire François Olivier dans "une baisse saisonnière" mais pas de quoi empêcher Les Petits Producteurs de grandir puisqu’un quatrième magasin doit voir le jour en périphérie. Du côté de La Coopérative ardente, le confinement a été quelque peu salvateur puisqu’avant celui-ci, elle n’était pas en excellente posture.

"Durant cette période, en revanche, il y a eu une forte hausse de l’intérêt des Liégeois pour la consommation locale et la livraison à domicile : nos ventes ont alors triplé." Une tendance qui ne se vérifie pas forcément depuis l’annonce du déconfinement puisque si certains nouveaux clients ont été fidélisés, d’autres se sont détournés du projet. "Mais notre coopérative se porte de toute façon mieux qu’auparavant."

Bruno Boutsen