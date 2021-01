Comme il y a une semaine, les bourgmestres des communes "concernées" par la réserve naturelle des Hautes Fagnes se sont réunis, et ce, afin de prendre une attitude cohérente face à la problématique de l’afflux massif des touristes dans la réserve. On se souvient en effet que, parmi les "débordements", une ambulance n’avait pu intervenir tant la foule était dense…

Ce jeudi, après deux week-ends de "fermeture" des Hautes Fagnes, les bourgmestres de Malmedy, Waimes, Eupen et Jalhay ont annoncé, en accord avec des représentants du SPW, des zones de Police, du DNF et les agences du tourisme, que le plateau des Hautes Fagnes serait à nouveau accessible ces samedi 16 et dimanche 17 janvier. Sous certaines conditions toutefois.

En effet, pour éviter que certaines situations jugées dangereuses se reproduisent (d’un point de vue sanitaire mais également pour la sécurité des promeneurs et dans le respect de la faune et de la flore), des mesures d’accompagnement du trafic et des touristes seront mises en place.

Tout d’abord, les parkings en dehors des nationales seront privilégiés, indiquent les bourgmestres. Les mobile-homes continueront à ne pas être autorisés à s’y stationner, ni à y passer la nuit.

Sur le plateau des Hautes Fagnes, les parkings de la Baraque Michel, du Mont Rigi, du Signal de Botrange, de la Peak Brasserie, seront accessibles. Le stationnement le long des nationales sera autorisé d’un seul côté et uniquement sur certaines parties. Le SPW, gestionnaire des voiries se charge de placer la signalétique ad hoc. Les équipes des zones de police compétentes patrouilleront afin de faire respecter strictement le plan de stationnement et le code de la route.

Dans les Fagnes du Nord, sur la N67 entre Eupen et la frontière allemande, les parkings de Ternell, Brackvenn et Plattevenn seront dégagés et accessibles.

À noter qu’une évaluation est prévue après ce week-end, tant sur le dispositif que sur le fonctionnement de la circulation, du stationnement, du respect de la Réserve Naturelle, et ce, afin d’envisager les mesures pour les prochains week-ends.