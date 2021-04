Dans le cadre du projet du tram, des travaux de préparation de l’implantation des massifs LAC (ligne aérienne de contact) sont réalisés rue Armand Rassenfosse, sur l’avenue de Lille et sur la place Louis de Geer et ce, depuis ce lundi et jusqu’au 30 mai prochain.

Les zones de chantier seront situées sur les terre-pleins, les trottoirs et la voirie. Ces travaux entraîneront une réduction de la voirie par endroits. Sur la place Louis de Geer, la circulation sera maintenue et réduite à une seule bande au niveau du carrefour avec la rue Rassenfosse. La rue Armand Rassenfosse et la rue Ernest Marneffe seront mises en sens unique vers Outremeuse et ce, entre la rue Hector Chainaye et la rue Jean-Mathieu Nisen.

Une déviation sera mise en place via l’avenue de Nancy ou la rue Jean-Mathieu Nisen pour rejoindre l’avenue de Lille.

Un nouveau phasage des travaux est en cours de finalisation afin de respecter l’échéance de mise en service du tram prévue en mai 2023, tout en limitant l’impact du chantier pour les Liégeois et Liégeoises ainsi que les usagers de la ville. La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

N’oubliez pas que suite aux mesures gouvernementales face au Covid-19, les permanences sur chantier ne sont pas tenues et l’Espace Tram est momentanément fermé. Vous pouvez également contacter le numéro de téléphone gratuit : 0800/88.022 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30, le mercredi de 16 à 20 h et le samedi de 9 à 12 h).

Essais à "grande vitesse"

Pendant ce temps, le tram amené à rouler à Liège s’offre quelques exercices… Cette rame de tram qui sillonnera la Cité ardente de Sclessin à Coronmeuse et Droixhe est terminée et sortie de l’usine !

Suite à la phase d’essais statiques (qui permet de vérifier que tout fonctionne comme prévu), les essais dynamiques ont débuté tout d’abord au sein de l’usine CAF et maintenant sur une voie. Ces essais ont été effectués sur batterie à une vitesse moyenne de 60 km/h ! Lors de la mise en service du tram, la vitesse commerciale d’un convoi sera en moyenne de 19 à 20 km/h !