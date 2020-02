On le sent énormément dans le secteur hôtelier, Liège a le vent en poupe"… Ces mots, ce sont ceux du regretté Michel Pauquet, décédé il y a peu.

Figure liégeoise du secteur hôtelier, Michel Pauquet fut manager du Van der Valk Congrès et du Van der Valk Hôtel Verviers. Fin novembre, il établissait ce constat, alors que l’Association des hôteliers de Liège (AHL) était lancée, soit l’union de 14 établissements liégeois représentant 80 % du secteur en Cité ardente et en proche périphérie…

Liège bouge, c’est un fait car les investissements aboutissent et attirent : la gare Calatrava, le Boverie, le Théâtre de Liège et bien d’autres joyeusetés, ce qui donne le sourire au tourisme… aux hôtels !

Selon les derniers chiffres disponibles en effet, l’AHL évoquait 26 000 nuitées par an pour 210 emplois directs, rien que pour ses membres qui offrent un total de 1 200 chambres. Globalement, on peut dès lors "tabler" sur un total de 1 500 chambres disponibles au sein d’un secteur varié.

En Cité ardente, on pense en effet aux grands noms et aux classiques de l’hôtellerie liégeoise comme Van der Valk, le Ramada Plaza ou encore la Couronne mais d’autres "chaînes" engrangent aussi leur part de marché, du Park Inn (Bierset) au Campanile… Dans ce grand Liège, on compte aujourd’hui une vingtaine d’hôtels dans la gamme affaires et tourisme. Et ce n’est pas fini.

Trois ouvertures

Aujourd’hui, trois inaugurations sont annoncées. La première est sans doute la plus attendue : ce lundi 2 mars, le grand public découvrira le nouvel Ibis Styles. Un hôtel qui se veut original dans son concept et son design et qui attisera surtout la curiosité des Liégeois en ceci qu’il intègre le nouveau complexe "LOC", Liège Office Center, ce vaste ensemble immobilier au coin de la place et de la rue des Guillemins (ci-contre).

En "gestation", deux autres hôtels sont également annoncés : le Radisson Liège City Center (4 étoiles), situé à l’entrée du quartier Sainte-Marguerite (Cadran), dont les travaux ont commencé et qui proposera un concept d’apparthôtel, avec une centaine de chambres. Sans oublier la chaîne Moxy qui s’installera boulevard de la Sauvenière, au niveau de la dent creuse située près de l’Opéra Royal. Son concept : un 3 étoiles abordable, qui mise tant sur le style que sur la dynamique urbaine…

Marc Bechet