Une scène de guérilla urbaine s'est produite ce samedi après-midi dans le centre-ville de Liège. Et ce alors que l'action "Still standing for Culture" s'y tenait de manière pacifique. En outre, les forains et autres acteurs de l'événementiel étaient également présents avec leurs chars. C'est lors du passage de ces derniers et alors que plusieurs centaines de personnes étaient présentes au niveau de la place de la République française que des incidents ont eu lieu.

Un motard de la police présent sur place a notamment été la cible de groupes de jeunes. Lesquels étaient venus manifester place Saint-Lambert dans le cadre du mouvement "Black Lives Matter" et suite à l'arrestation récente d'une dame d'origine congolaise pour rébellion.

Ces derniers, ayant visiblement prémédité leurs actions de violence, ont ensuite saccagé le Mc Donald's tout proche et s'en sont pris à une voiture. Rapidement, plusieurs combis de police sont arrivés sur les lieux ainsi qu'une ambulance et une arroseuse.

Clairement, aux dires de la police locale, ces groupes d'individus cherchaient l'affrontement avec les forces de l'ordre. Repoussés dans un premier temps vers le secteur de l'Université, ils ont pillé des magasins et caillassé le commissariat de police Liège-Centre.

Aux dires de la police, il s'agirait au total de 200 casseurs divisés en plusieurs groupes.

Ils se déplacent encore actuellement dans le centre-ville avec l'intention de dégrader.

Il est donc demandé aux citoyens de ne pas s'y rendre jusqu'à ce que le calme soit revenu.

© Michel Tonneau