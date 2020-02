Elles seront présentées par Jean-Philippe de Limbourg et Laura Rizzerio.

La Commission diocésaine "Culture" propose deux conférences de Carême les 15 mars et 29 mars à 14 h 30 à la cathédrale Saint-Paul, de Liège. Ces deux conférences d’environ 1 heure seront suivies d’un dialogue avec l’assemblée et se termineront à 16 heures.

Le 15 mars, la conférence sera intitulée : "Vivre une expérience spirituelle : de ses origines à sa mise au monde", par Jean-Philippe de Limbourg, psychologue, ancien aumônier du Centre psychiatrique de Henri-Chapelle, adjoint du vicaire épiscopal chargé du vicariat "Évangile et Vie".

"Dans notre contexte actuel, la foi a besoin de plus en plus d’être appropriée par l’individu pour survivre dans l’espace public, explique-t-il. Ce mouvement est essentiel dans la vie d’un chrétien, mais non sans danger, comme nous l’explique notamment Maurice Bellet. Une expérience spirituelle peut venir faciliter ce chemin qui va de la foi héritée à l’engagement personnel dans sa relation à Dieu. Ce passage prend néanmoins du temps, il nécessite un travail d’élaboration de l’expérience qui passe par exemple par des phases d’auto-analyse et des productions plus artistiques (chanson, peinture, poésie). Cet évènement peut aller jusqu’à transformer l’orientation de vie et l’identité d’une personne. Une telle intégration facilitera, nous le verrons, la communication de cette expérience au monde grâce au soutien d’une communauté."

Cinéma et roman

Le 29 mars, la conférence portera sur le thème : "Comment l’Art interroge la Foi. Singulièrement dans le cinéma et le roman contemporains". Elle sera menée par Laura Rizzerio, professeur de philosophie, recherche sur la relation art et foi : cinéma - spiritualités, le roman contemporain à l’UNamur.

"Dans le cinéma contemporain et le roman, des représentations de la foi chrétienne émergent, dit-elle. Quelles sont-elles ? Comment interrogent-elles la foi, les représentations du Christ sont-elles en adéquation avec la vision chrétienne qui apparaît dans la Tradition de l’Église ? Une réflexion sur la culture contemporaine et deux expressions artistiques."