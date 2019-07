Un incendie s'est déclaré lundi peu après 11 heures

Lundi vers 11 heures, les pompiers de Liège ont été avertis qu'un incendie venait de se déclarer dans la tour AB Inbev située rue de Visé, à Liège.

Les Soldats du feu se sont rapidement rendus sur place et ont même déclenché le plan rouge. Du coup, 30 pompiers, une citerne et 3 autopompes ont été déployés et ont permis de circonscrire l’incendie.

Pendant cette intervention, il a été demandé aux habitants des alentours de rester chez eux par mesure de sécurité .

Un périmètre de sécurité a également été établi.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, des travaux de découpes sur une ancienne cuve serait à l’origine de l’incendie, le feu a pris au 6e étage et s’est communiqué au 4e et 5e étage. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Personne n'aurait non plus été intoxiqué par les fumées. Les pompiers resteront sur place pour terminer les travaux de déblaiements et de vérifications.