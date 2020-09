Le FNRS vient de remettre un de ses Prix quinquennaux 2020 - "Prix Joseph Maisin en Sciences Biomédicales Cliniques" - au Professeur Patrizio Lancellotti (CHU de Liège).

Il s’agit d’un prix d'une valeur de 75 000 euros et ce prix prestigieux est décerné depuis 1960.

De quoi réjouir le Docteur Véronique Halloin, secrétaire générale du FNRS au CHU de Liège.

Et cette dernière de souligner "la haute qualité de la compétition, du fait du nombre élevé et de la valeur des dossiers introduits".

C’est un jury international qui est composé d’une quarantaine de scientifiques de renom issus du monde entier qui remet ce prix.

Voici ci-dessous son appréciation pour le prix remis au Professeur Lancelotti, directeur du département de cardiologie du CHU.

"Le Professeur Lancellotti a apporté des contributions cliniques et scientifiques majeures dans le domaine des maladies cardiaques valvulaires et de l'imagerie cardiovasculaire (échographie de stress) qui ont ouvert la voie à de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques. Ses travaux ont permis de mettre en œuvre les directives et recommandations actuelles pour l'évaluation par imagerie des valvules cardiaques prothétiques et pour la gestion de l'endocardite infectieuse. Le Professeur Lancellotti est reconnu parmi les experts mondiaux en cardiologie".