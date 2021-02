Pour pallier cette absence toutefois, le Royal Syndicat d’initiative a élaboré un programme "pour que le Cwarmê soit présent dans nos têtes et dans nos cœurs".

Ainsi, ce sont trois concours qui sont proposés par le Royal Syndicat d’Initiative et le Malmundarium. Un concours "maquillage" (jusqu'au 16 février 2021) : Le 1er concours portera sur un maquillage de longs-bras ou long-ramon. Il peut être sur base d’années antérieures ou de cette année. Un concours photos (6 > 16 février2021) : le Malmundarium désire changer 7 photos du mur lumineux de l’atelier carnaval. Sur ce mur figurent des photos essentiellement de masques traditionnels des journées de samedi et dimanche. Et enfin un concours de dessins ou visuels (jusqu'au 30 septembre 2021) des 15 masques traditionnels. Il s’adresse aux talents artistiques de chacun. Règlements et informations sur www.malmedytourisme.be/fr/que-faire/le-carnaval/

En marge de ces concours, deux expositions : "Pause Carnaval", sélection de photos des expositions antérieures. Cette exposition sera gratuite pour les habitants de la commune. Une extension de l’exposition prendra place dans le parc de la Cathédrale, avec 20 grands formats.

La Maison des jeunes, la Fabrik vous proposera également un cluedo géant. "Haguète est triste, son hape-tchâr a disparu ! Quelqu’un lui a volé ! Qui ?". Départ de la Maison des jeunes, rue Frédéric Lang 5, muni d’un smartphone (4G), de 9h et 15h30 du samedi 13 février au dimanche 21 février 2021 inclus. L’activité est totalement gratuite et accessible à tous.

Sur la piste du carnaval Xhoffraix Tourisme vous propose également un jeu de piste dans le village, du 5 février au 28 mars. Départ "Chez Remy". Inscription souhaitée - 0495/59 50 06 - info@tourisme-fagnes.be

Enfin, plusieurs autres animations sont proposées cette année comme la musique de carnaval qui sera diffusée en ville les 4 jeudis gras et le week-end du carnaval de 14 à 20h, des affiches et ballons (à partir du 5 février) disponibles au Malmundarium et à la Maison du Tourisme, des badges disponibles (1€) au Malmundarium ou encore cette invitation aux habitants de Malmedy, à chanter et/ou jouer le "Tching Boum" depuis leur fenêtre le samedi 13 février à 15h15. Entre autres joyeusetés !

Comme annoncé voici quelques semaines déjà, l'édition 2021 du Cwarmê à Malmedy n'aura pas lieu, en raisons de la crise actuelle.