Dans la continuité des événements plus que regrettables ayant mené Benoît Hons à se retirer complètement de la vie politique, sa démission de ses mandats d’échevin et de conseiller communal a été actée jeudi soir au conseil communal de Neupré. A suivi l’installation de ses remplaçants, à savoir Shirley Drossart en tant que conseillère communale PS et Alain-Gérard Krupa en qualité d’échevin PS. Ce dernier hérite donc des compétences qui étaient celles de Benoît Hons, à l’exception de l’accueil extrascolaire qui revient à l’échevine MR Sandra Caprasse.

Pour rappel, Benoît Hons a été exclu du PS après avoir diffusé sur Facebook des propos injurieux à l’égard des gens du voyage. C’était fin décembre alors qu’il était en voyage à Séville (Espagne). Après s’être fait voler son sac dans lequel se trouvaient ses papiers d’identité, son argent et ses lunettes de vue, il s’était laissé aller à qualifier les gens du voyage de " spécimens parasites ". Écarté de sa fonction d’échevin puis exclu du PS, Benoît Hons aurait pu continuer à siéger au conseil communal de Neupré comme indépendant mais il ne l’a pas souhaité.

Affaire de famille

Alain-Gérard Krupa le remplace donc en tant qu’échevin de l’Enseignement, du Tourisme et du Bien-être animal. Ce qui l’enthousiasme à plus d’un titre, non seulement en raison de son parcours professionnel mais aussi parce que l’enseignement est en quelque sorte une affaire de famille chez les Krupa… Sa maman était, en effet, institutrice maternelle tandis que son père a été directeur d’école. Ce dernier, André Krupa, a également été député provincial (à l’époque député permanent) en charge de l’enseignement.

Entré en politique en 2006, Alain-Gérard Krupa a été élu directement conseiller communal sur la liste PS. Ce dernier, âgé de 56 ans, fait son retour au sein du collège communal de Neupré puisque, en fin de législature 2012-2018, au changement de majorité, il avait assumé durant quelques mois la fonction d’échevin des Travaux.