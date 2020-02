C’est à l’occasion de la présence des Baladins du Miroir au parc d’Avroy à Liège, du 12 au 15 mars prochain, qu’une nouvelle collaboration a vu le jour avec l’OPRL. Soit deux acteurs culturels aux profils certes différents mais animés par un désir commun de "porter la culture partout où elle peut aller".

Pour le jeune public

Cette collaboration se traduit par Ripaille avec l’Orchestre, soit un concert spécialement conçu pour le jeune public autour de la rencontre de la musique et de la gastronomie.

Ce concert pédagogique et interactif est donné en séances scolaires, sous le chapiteau des Baladins du Miroir et dans plusieurs écoles, puis en concert public pour les familles, le samedi 14 mars à 14 heures.

Ripaille avec l’Orchestre illustre la démarche d’action culturelle et pédagogique à laquelle l’OPRL travaille tout au long de la saison. À savoir des concerts aux thématiques variées et touchant, dans les écoles ou à la Salle philharmonique, des milliers de jeunes qui n’ont pas toujours la possibilité d’en franchir les portes.

La scène se transformera en cuisine et les musiciens, ustensiles à la main, feront découvrir la thématique des plaisirs culinaires, illustrée par Tchaïkovski, Rimski-Korsakov ou les Chocolats symphoniques de Maxime Goulet. Ce sera l’occasion d’un échange ludique entre l’OPRL, la narratrice Gwendoline Spies et les enfants. La présence sous le chapiteau des Baladins du Miroir est une manière de revisiter l’espace scénique et les codes du concert !

Quant au spectacle proposé par ces derniers, il s’agit de Désir, Terre et Sang d’après l’œuvre de Federico Garcia Lorca. Ce projet réunit 17 comédiens-chanteurs pour du théâtre musical qui plonge au cœur de la vie des villages andalous avec leurs traditions, leurs histoires de familles, d’amour et de révolte.

Il est donc possible de partager un moment hors du temps dans l’atmosphère unique du chapiteau. En outre, désireux de nouer une complicité particulière avec le public, les Baladins du Miroir et l’Infini Théâtre invitent à un spectacle participatif où le public peut, s’il le souhaite, entonner des chants en chœur avec les acteurs.

B.B.