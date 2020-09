L’affaire fait grand bruit… dans le grand Liège. Depuis quelques mois en effet, l’impact du trafic aérien se fait sentir plus négativement autour de Bierset. En cause : l’augmentation des gros porteurs et les trajectoires des avions ayant changé…

À Bierset d’ailleurs, on ne se voile pas la face. À en croire la lettre du directeur de l’aéroport, Luc Partoune, dévoilée par Willy Demeyer ce lundi, il semble en effet que les nuisances sonores soient bien réelles. Pourquoi dès lors ne pas rallier Awans notamment, dont le bourgmestre n’est autre que le vice-président de la fédération liégeoise du PS, qui réclame de manière urgente une nouvelle étude d’incidences ? Ou suivre la voie du député-bourgmestre (PS) de Huy ? Pour rester crédible, il ne faut pas regarder passer le train et demander des comptes… à "son" aéroport.