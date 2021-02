Comme à Ronquières, un centre dit majeur de vaccination en Wallonie a ouvert lundi à l'aéroport de Bierset (Grâce-Hollogne), en province de Liège. Ce sont les futurs vaccinateurs qui ont été invités à s'y présenter lundi en vue du lancement de la phase de vaccination des professionnels d'aide et de soins de première ligne, a indiqué Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé. Pour les sites de Ronquières et Liège, coordonnés par la Croix-Rouge de Belgique, ce sont environ 600 personnes qui recevront un vaccin contre le Covid-19 ce lundi. Il s'agit de volontaires avec un profil médical qui avaient été préalablement inscrits comme tels.

"Dès mardi, débutera la phase de vaccination des professionnels d'aide et de soins de première ligne que sont les médecins généralistes, les infirmier(ère)s, les pharmacien(ne)s, les dentistes, les kinés, les aides-soignant(e)s, les ambulanciers, etc. Ce qui représente environ 120.000 personnes en Wallonie qui, dans les prochaines semaines, seront principalement vaccinées dans une vingtaine d'hôpitaux en Wallonie. S'y ajouteront six centres de vaccination, dont ceux de Bierset et Ronquières, et 31 centres intermédiaires. Ces personnes recevront soit le vaccin Pfizer, soit le Moderna, soit l'AstraZeneca, selon leur âge, selon la disponibilité et selon les centres de vaccination", a précisé la ministre Morreale.

Cette dernière a ajouté que, selon la planification établie, la vaccination à destination des citoyens de plus de 65 ans et des personnes présentant des pathologies particulières sera lancée dès la fin mars. Il s'agira ensuite d'élargir la vaccination au grand public. L'objectif est d'arriver au terme du plan de vaccination à la fin de l'été 2021.

Au centre de vaccination de Liege Airport, ce sont, à terme, 200 personnes par heure qui pourront être vaccinées. Celui-ci sert également toujours de centre de testing.