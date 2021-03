Liège L’absence de concours d’architecture préalable étonne certains observateurs.

Voici une quinzaine de jours, Liège découvrait avec un certain étonnement que "sa" passerelle (Saucy), allait être complètement démolie afin de faire place à un nouvel ouvrage. Point de faiblesse dans sa structure, juste une inadéquation avec le trafic fluvial (et ses deux piles gênantes dans la Meuse) mais aussi avec le flux des cyclistes qui augmente. La solution est donc radicale… Mi-mars, l’avis de marché pour l’étude de son remplacement était publié. Mais aujourd’hui, certains observateurs s’étonnent dans le milieu : pourquoi n’organise-t-on pas un concours d’architecture ? Cette question, c’est Laurent Ney, ingénieur et architecte connu en région liégeoise pour avoir "dessiné" le déjà célèbre double pont de Tilff (qui sera inauguré en juin prochain), qui la pose. Pour le spécialiste en effet, la procédure lancée mènera inévitablement à un projet qui manque d’ambition…

"Quel a été mon étonnement de voir que les critères d’attribution de ce marché sont pour 49 % le prix et pour 51 % la qualité de la méthode. Le mot architecture n’est même pas mentionné ! Contrairement aux démarches que l’on peut retrouver partout en Europe, c’est ici une procédure inadaptée qui a été mise en place et qui ne donne aucune garantie sur la qualité de l’auteur de projet choisi et encore moins sur la qualité architecturale de la future passerelle. Je trouve que ceci est totalement inacceptable", explique Laurent Ney, insistant sur le caractère emblématique de cette passerelle.

Prématuré

Au cabinet du ministre Philippe Henry, on ne comprend pas la critique, qui serait simplement prématurée dit-on. En outre, "ce critère d’architecture est déjà intégré dans le volet qualité de la méthode", nous assure-t-on. "Dans les capacités techniques et professionnelles demandées, on trouve des ingénieurs civils en construction et un architecte avec 15 ans minimum d’expérience dans la construction d’ouvrages d’art. Ceux-ci doivent au moins avoir déjà reçu un prix ou une distinction octroyée pour sa qualité d’auteur de projets pour la conception d’un ouvrage d’art".

Mais pour Laurent Ney, l’argument ne tient pas. Car c’est maintenant que