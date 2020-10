La Ville de Liège entend se doter d'un schéma de développement territorial, d'ici fin 2022, afin de guider les orientations à prendre en matière de développement et les intégrer dans une vision globale et cohérente, a indiqué mercredi Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. Ce dernier a reconnu que les conditions ne sont pas idéales pour mener un tel projet au vu du contexte sanitaire et de la perspective d'un éventuel confinement de la région liégeoise. "Mais il s'agit d'être prêt quand la Ville en aura besoin", a-t-il déclaré. Cet outil est inscrit dans le Programme Stratégique Transversal (PST) de la Ville de Liège qui prévoit, notamment, la construction ou la rénovation de 15.000 logements sur le territoire communal. "Le but est d'inscrire les décisions à court terme dans une vision à plus long terme vis-à-vis du développement de notre territoire", a précisé Maggy Yerna, échevine en charge du Développement territorial.

Pour sa collègue en charge de l'Urbanisme, l'échevine Christine Defraigne, ce schéma de développement territorial sera très utile dans le travail au quotidien dans le sens où il doit donner une vision des développements qu'il convient d'envisager, à l'horizon 2050, pour les 69,39 kilomètres carrés que compte le territoire de la Ville de Liège. En outre, il doit préciser où développer ces 15.000 logements annoncés sur le territoire de la commune.

"Le tout dans une logique d'équilibre entre une ville à vocation de métropole et une ville agréable à vivre pour ses habitants", a souligné le bourgmestre de Liège.

Pour mener ce projet, la Ville de Liège s'adjoint les services de trois équipes d'urbanistes-paysagistes à la renommée internationale. L'objectif est d'obtenir trois propositions "qui soient complémentaires, pour s'enrichir l'une l'autre", a expliqué Maggy Yerna. Si l'une de ces équipes est liégeoise et constituée autour du bureau Baumans-Deffet, les deux autres sont françaises, dont l'une menée par Michel Desvigne, lauréat du Grand Prix de l'Urbanisme en France.

La démarche s'accompagne d'un processus participatif. Un organe de réflexion, nommé "fabrique urbaine", sera mis en place dans les prochaines semaines et comprendra entre 60 et 70 acteurs, tant des promoteurs ou architectes que des élus.

Les rapports finaux des trois équipes sont attendus pour fin 2021 en vue de la rédaction d'un document de synthèse courant 2022.