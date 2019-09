Comme nous l'écrivions ce week-end, les recherches se poursuivent activement dans les bois de Nivezé (Spa). C'est ici en effet, au centre Séjours et santé, où Pierre Eloy était en revalidation, que cet homme de 80 ans a été vu pour la dernière fois. Ancien militaire, il serait habitué aux longues marches dans les bois mais depuis jeudi dernier donc, plus personne n'a eu de ses nouvelles.

Ce dimanche, des chiens pisteurs venus de France ont toutefois repéré des traces... Comme l'indique en effet sa fille qui bat le rappel sur les réseaux, "nous avons des preuves qu'il a passé la première nuit en dormant dans un lieu protégé puis il a marché le matin. Les chiens ont trouvé l'endroit où il a dormi et il a bu à une rivière puis il est reparti". Depuis plusieurs jours, les moyens déployés par la police sont conséquents...Les maîtres chiens de la sécurité civile ont été réquisitionnés par la police locale ce samedi matin. Ils sont intervenus avec 6 maîtres chiens de la sécurité civile (pompiers et protection civile), dont deux de la zone de secours VHP. Ils ont travaillé toute la journée de samedi et dimanche.

Mais les bois sont vastes à Spa et ce lundi matin, Pierre Eloy n'avait toujours pas été retrouvé. De nombreux bénévoles sont aussi venus, dès vendredi, prêter main forte en organisant des battues.

Ce lundi encore, le rendez-vous était donné à l'église de Tiège...