Les effectifs policiers y seront donc renforcés afin de veiller au respect des mesures covid, a-t-on indiqué mardi à la ville de Liège. Contrairement au bourgmestre de Huy ayant pris un arrêté de police interdisant toute manifestation, organisation ou activité, tant sur le domaine public que privé mais accessible au public, autour du 15 août, le bourgmestre de Liège ne fera pas de même sachant que l'annulation des traditionnelles festivités du 15 août en Outremeuse a clairement été diffusée. Cependant, on peut craindre que se forment des rassemblements spontanés de personnes désireuses de faire la fête. Aussi, il a été décidé d'y renforcer la présence policière.

"Le message de la Ville est clair. Il s'agit de dissuader de s'y rendre dans l'esprit d'y faire la fête car il n'y aura pas cette année les festivités du 15 août que l'on connaît mais il reste important de soutenir le secteur Horeca. Les bars et restaurants seront ouverts et pourront accueillir des clients sur base des mesures en vigueur, comme la réservation préalable, la distanciation...", précise-t-on à la ville de Liège.

Aucun café, restaurant ou toute autre structure n'est donc autorisé à établir à l'extérieur un comptoir ou autre dispositif proposant diverses consommations comme on a l'habitude de le voir en Outremeuse dans le cadre des festivités du 15 août. Pour veiller au respect des mesures covid et éviter des rassemblements, les effectifs policiers seront renforcés.

"Sachant que nous fonctionnons déjà avec des patrouilles renforcées en raison des mesures covid, les effectifs seront certes plus conséquents et ce, dès le 13 août, mais moins que lors d'un 15 août normal pour lequel nous bénéficions de renforts. Nous serons d'abord présents en prévention afin de s'assurer que les prescrits sont respectés, en intérieur comme en extérieur, ainsi que les heures de fermeture qui sont, pour rappel, de 1 h du matin pour les cafés et 22 h pour les night-shops", ajoute-t-on à la police de Liège.