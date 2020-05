En cette période de crise qui perdure liée à l’épidémie de coronavirus et d’incertitudes relatives à la reprise dans certains secteurs, c’est un directeur général relativement optimiste qui s’est livré ce mardi soir à distance à la présentation de sa prochaine saison. À savoir en l’espèce celle de l’Opéra royal de Wallonie, lequel a dû fermer ses portes jusqu’au 30 juin prochain à l’instar des autres institutions culturelles liégeoises.

"Quatre opéras ont dû être déprogrammés mais ils ont pu être reportés aux saisons prochaines", rappelle Stefano Mazzonis di Pralafera. Et ce, tout en soulignant qu’une partie du personnel (soit 210 permanents) a continué à travailler afin de conserver un contact avec le public, lequel s’est matérialisé notamment en ligne.

Estimant à plusieurs millions d’euros la perte due à la crise actuelle, le patron de l’ORW dit sa volonté de maintenir le cap budgétairement parlant. D’autant que ce dernier croit à une réouverture en septembre prochain malgré le risque parfois évoqué d’une seconde vague. "Le public aura sans doute besoin d’évasion et les artistes sont impatients de remonter sur scène, souligne-t-il, ne doutant pas de l’envie du public de revenir dans la salle. Nous prenons des mesures de protection et certains aménagements sont prévus."

Neuf opéras et quatre concerts



Quant à la saison prochaine, ce sera celle du bicentenaire de l’institution lyrique liégeoise. C’est ainsi que "cette maison d’opéra qui est plus vieillie que la Belgique" prévoit de fêter comme il se doit cet anniversaire exceptionnel. Cette saison du bicentenaire, laquelle promet donc d’être haute en couleur, comprendra au total neuf opéras et quatre concerts.

"De très grandes pointures seront présentes à Liège, la volonté étant de faire la fête et remplir la salle." Et le DG de l’ORW de faire référence au taux de remplissage de presque 100 % durant les dernières saisons. Impossible de passer ici en revue l’ensemble de la programmation qui est à retrouver sur le site web officiel. Mais on retiendra six nouvelles (co) productions internationales, quatre concerts de solistes, deux spectacles dédiés au jeune public. Sans oublier un grand spectacle de clôture, une soirée de gala en présence des souverains, la publication d’un livre…

Bruno Boutsen