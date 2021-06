Les migrants étaient coincés dans un camion et suffoquaient. "L'un d'eux a contacté une bénévole qui a directement alerté les secours pour leur venir en aide. Avec la police, ils ont pu intervenir rapidement et heureusement aucun blessé ni malade n'est à déplorer. Ils ont tous pu quitter le camion sains et saufs", explique Sophie Godefroid.

En contact avec les personnes durant tout ce laps de temps, la Plateforme a pu avoir des nouvelles rassurantes au fur et à mesure. La bénévole indique en outre que ce genre d'incident n'est pas rare et que des appels de ce type se produisent "trop souvent".