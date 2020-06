Liège Elle a été lancée il y a trois mois par Saliou Sarr.

Lancée il y a trois mois par Saliou Sarr, la plateforme SOS Maths vise à aider les élèves à dépasser leurs blocages, gagner en confiance et devenir meilleurs en maths.

Plateforme de soutien scolaire en ligne destinée aux élèves du secondaire, elle a été lancée le 12 mars dernier au départ du VentureLab à Liège.

Soit la veille du confinement et afin de s’adapter à la crise sanitaire, il a été décidé de rendre l’accès à la plateforme gratuit.

Cette gratuité est rendue possible selon son concepteur parce que les "profs au bout du fil" ont accepté de travailler bénévolement par solidarité avec les élèves en difficulté.

Plus de 700 nouveaux utilisateurs

Assez rapidement, à savoir en quatre semaines, SOS Maths a enregistré plus de 700 nouveaux utilisateurs (parents et élèves compris). "Nous sommes passés également de 20 à 63 professeurs", précise Saliou Sarr tandis que plus de 200 cours ont été donnés et plus de 70 élèves ont été aidés.

En cette période de déconfinement, la plateforme entend continuer à aider ces derniers à mieux comprendre et assimiler la matière qui sera vue en classe.

Et son concepteur d’estimer que "SOS Maths et sa capacité à trouver un professeur en 30 minutes seront d’une grande utilité pour lever les blocages".

Bruno Boutsen