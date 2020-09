Depuis un mois, le centre de dépistage (Covid-19) du CHR de la Citadelle a déménagé sur le parking P+R de Lige (sortie Vottem) afin d’accueillir davantage de patients en toute sécurité.

Depuis quelques jours cependant, l’afflux de voitures et de piétons devient difficilement gérable : "Les retours de vacances, les rentrées des classes ou encore la diminution du télétravail peut sans doute expliquer cela, mais dans des proportions qui deviennent humainement et logistiquement ingérables", commente le docteur Jean-Marc Minon, chef de service du Labo Cita.

Dans les faits, les préleveurs et préleveuses réalisent quotidiennement plus de 1.000 tests sur le parking, qui sont directement envoyés au laboratoire de la Citadelle pour analyse. « Malgré cet afflux jamais connu auparavant, nos biologistes réalisent des prouesses en obtenant les résultats avant 24 heures », explique Jérôme de Marchin, biologiste, responsable du drive.

Jour après jour, l’hôpital innove et cherche des solutions pour absorber ce flux : six lignes de prélèvement seront ouvertes dès mardi 15 septembre (deux lignes pour les voitures, soit quatre véhicules gérés en même temps, et une ligne pour les piétons, avec deux prélèvements simultanés), avec quelques limitations ponctuelles pour faire souffler le personnel soumis à un rythme effréné. « Mais seuls, nous n’y arriverons pas », concède Jean-Marc Minon, qui rappelle que de nombreux membres du personnel ont à peine pris des vacances et que le service est toujours et sans relâche, sur le pied de guerre depuis mars. « Nous demandons donc aux patients d’être compréhensif, courtois et de respecter les injonctions des stewards ».

La Citadelle vous donne donc quelques conseils à suivre :

- Si vous revenez d’une zone rouge, mettez-vous d’abord en quarantaine (quitte à vous faire dépister quelques jours plus tard)

- Si le parking est déjà rempli à votre arrivée, faites demi-tour et revenez à un autre moment

- Lorsque les stewards affichent le panneau « fermé », ne cherchez pas à entrer (le flux à l’intérieur prendra plusieurs heures à être résorbé)

- Ne vous arrêtez en aucun cas dans le rond-point et laissez la priorité aux bus

- Si les stewards vous font emprunter la voie des bus pour quitter les lieux, soyez prudent et retournez dés que possible sur la bande destinée aux voitures

- Au vu de la longueur des files, prévoyez de quoi vous hydrater et de vous sustenter

- Préparez vos documents (carte d’identité, prescription médicale, …)

- Imprimez votre prescription (même si vous l’avez reçu par mail)

- Faites attentions aux piétons qui sont sur le site

- Restez courtois en toutes circonstances, avec le personnel, la police et les autres patients

- N’appelez pas le Labo Cita pour vos résultats : vous serez avertis par SMS dès obtention de ceux-ci

- Si après 48h, vous n’avez pas reçu de SMS, rendez-vous au Labo Cita (étage -1)