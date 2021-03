Ce dimanche, la Cité ardente s’est réveillée quelque peu groggy à la suite des émeutes survenues la veille dans le centre-ville. Et ce, pour rappel, au départ d’une manifestation sur fond de "Black Lives Matter" organisée en réaction à l’arrestation musclée d’une dame d’origine congolaise. Laquelle, précisent ses responsables, s’est plutôt bien déroulée sur la place Saint-Lambert en présence d’une petite centaine de personnes.

Les émeutes ont quant à elles débuté au départ de la place de la République française où un motard de la police de Liège a été agressé par des jeunes casseurs, entre 200 et 300 au total, qui ont surgi de nulle part. S’en est suivi, selon le chef de corps de la police de Liège Christian Beaupère à l’heure du bilan, "un déferlement de violence" qui s’est abattu sur le centre-ville où se tenait également ce samedi après-midi l’action "Still standing for Culture".