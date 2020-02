Viens t’a "musées" ! : tel est le nom d’une nouvelle opération qui vient d’être lancée à Liège par l’ASBL Musées et Société en Wallonie. Créée en 1998 et fédérant depuis lors quelque 185 institutions muséales réparties sur l’ensemble de la Wallonie, elle a mis sur pied une initiative dénommée Marmaille&Co.

Comme expliqué ce mardi à l’Aquarium-Muséum de Liège, où il était présenté, le projet s’inscrit dans le cadre de cette initiative. Laquelle vise à garantir un accueil de qualité aux enfants et à leurs familles au sein des différents musées participants de Wallonie. "Le but avoué est de combiner un accès à la culture et une expérience intergénérationnelle", ont souligné ses responsables.

Pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans

Pas moins de 56 musées situés tant en Wallonie qu’à Bruxelles adhèrent à l’heure actuelle à ce projet qui concerne un public cible d’enfants âgés entre 6 et 12 ans ainsi que leurs familles. En 2020, 8 nouveaux venus ont intégré les institutions muséales participantes. Et parmi ces 56 musées, 12 au total sont situés en province de Liège.

Ces dernières recouvrent différentes thématiques, qu’il s’agisse des arts plastiques, de l’archéologie, des sciences et des techniques ou de l’ethnographie et du folklore. Pour Liège, il s’agit de l’Archéoforum, du Musée de la vie wallonne, de l’Aquarium-Muséum mais aussi de la Maison de la métallurgie et de l’industrie et du Musée des transports en commun.

Quant aux nouveaux venus, outre les Musées de Verviers, le Musée de la ville d’eaux et celui de la lessive à Spa ainsi que l’abbaye de Stavelot, il s’agit du château de Jehay et du Musée du Pays d’Ourthe-Amblève. La nouveauté consiste en un passeport muséal permettant aux familles d’enrichir leur capital culturel en voyageant d’un endroit à l’autre. Disponible gratuitement, ce passeport devra être tamponné à chaque visite afin que son détenteur puisse bénéficier de plusieurs cadeaux. L’opération débute durant la semaine du 22 février au 1er mars, soit durant le congé de Carnaval, mais elle sera pérenne.

