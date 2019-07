C’est durant la nuit de jeudi à vendredi que les responsables du camp des patros de Libramont ont contacté l’Afsca. Une dizaine des 80 membres du mouvement de jeunesse partis à Amblève étaient malades.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a donc déployé du personnel sur place afin d’effectuer des prélevements destinés à une analyse plus approfondie. Les résultats de ceux-ci devraient être connus dans une semaine environ. " On ne sait pas encore si c’est à cause de l’eau ou de la nourriture ", nous a indiqué Laurence Crucifix, la bourgmestre de Libramont.

Ce vendredi en début de soirée, tous les enfants touchés par l’intoxication alimentaire avaient rejoint leur domicile. " Ils ont une simple gastro", poursuit Laurence Crucifix.

Les responsables du camp ont toutefois décidé de ne pas terminer leur séjour… Même ceux qui n’ont pas été malades sont rentrés chez eux.

Suite à ce fait, nous avons demandé à Stéphanie Maquoi, l’attachée de presse de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, si ce type d’incidents était fréquent lors de camps de mouvements de jeunesse.

" Ce n’est pas fréquent. En général, ils respectent bien les consignes. L’an dernier, nous n’avons dénombré que sept suspicions d’intoxication. Sur ces sept cas, quatre étaient dus au norovirus (une des causes les plus fréquentes de gastro-entérite épidémique) ."

Au niveau de tels camps, l’Afsca a un rôle d’accompagnement mais non de répression . "Un camp, ce n’est pas un festival ou un restaurant. Nous intervenons à la demande des mouvements de jeunesse pour déterminer les raisons exactes des intoxications. "

L’Afsca propose aussi des formations destinées aux responsables des camps. Celles-ci ont pour but de leur donner des conseils pour éviter de tels incidents. Ces formations ne sont pas obligatoires mais rencontrent un succès certain. " L’an dernier, 245 jeunes ont suivi cette formation ", conclut Stéphanie Maquoi.