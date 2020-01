Politiquement parlant, Waremme, la capitale de la Hesbaye, n’est décidément pas une commune comme les autres. Et ce singulièrement depuis plusieurs mois, soit en l’espèce depuis l’éviction récente de l’ancien Premier échevin socialiste.

Laquelle, pour rappel, est intervenue après plusieurs rappels à l’ordre de ce dernier, à savoir Albert Gérard. En cause : la gestion jugée problématique et peu en phase avec les contraintes imposées par un mandat public de cet entrepreneur qui a fait le deuxième score du PS.

Il faut savoir que ces difficultés internes au premier parti de l’entité s’inscrivent dans un contexte où ce dernier dispose d’une majorité absolue. Et ce depuis plus de 106 ans, soit un record en la matière. De quoi également rendre assez compliquée et tout sauf évidente la suite des événements.

Un moment historique dans l'histoire politique locale



Lesquels ont consisté, après l’exclusion d’Albert Gérard décidée par la commission de vigilance du PS et qu’il a contestée, en des discussions entamées avec l’opposition. De quoi constituer un moment historique dans l’histoire politique locale, d’autant que c’est désormais une union avec le MR qui se profile.

Pour son leader Raphaël Dubois, lequel n’a pas fait mystère de son envie de gouverner, il s’agit d’une opportunité à saisir. C’est ainsi qu’il a adouci son ton à l’égard des socialistes et notamment du bourgmestre Jacques Chabot. Et c’est d’ailleurs entre eux et sous l’égide de leurs fédérations respectives que plusieurs réunions ont eu lieu.

Ces dernières ont débouché sur une volonté exprimée par les instances locales de négocier ensemble. Ce qui a donc été fait, et c’est vers un nouveau pacte de majorité qu’on se dirige après le vote lors du dernier conseil de la motion de méfiance à l’encontre de l’ex-Premier échevin.

Mais alors qu’on s’attendait à ce qu’il soit à l’ordre du jour du prochain conseil, il n’en est rien… Côté PS, on se retranche derrière le recours qu’il a déposé et le respect des instances. Tandis que côté MR, on se dit prêt à entrer au collège avec plusieurs compétences importantes (économie, commerce, énergie, déchets…).

Bruno Boutsen