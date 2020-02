C’est en 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que fut créé ce qui était à l’époque l’ASBL Centre de recherches métallurgiques (devenu depuis lors le CRM Group), et ce, dans le cadre du Plan Marshall.

Comme expliqué ce jeudi sur son site du Sart Tilman à Liège par son CEO Joeri Neutjens, sa mission n’a pas fondamentalement changé. Au cœur de l’écosystème wallon, le CRM participe au développement de solutions voulues innovantes. Et ce, à destination d’un grand nombre de partenaires industriels qui lui ont fait confiance.

Une quarantaine de ces derniers étaient présents ce jeudi à l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle plateforme d’équipements pilotes. Le budget global du CRM a atteint l’an dernier un record, soit 40 millions d’euros, lequel est issu pour une large majorité de contrats privés. "Nous sommes peu subsidiés par les pouvoirs publics mais l’effet levier des investissements, de l’ordre de 3,5 millions par an, est très important", précise le CEO.

En reconversion depuis plusieurs années, le CRM Group est également en expansion puisque le nombre de collaborateurs est passé d’environ 120 il y a dix ans à 265 à l’heure actuelle. Basé à Liège mais actif à l’international, ce centre de recherches "flexible et indépendant" dépasse désormais le cadre de la métallurgie, qu’il s’agisse de l’industrie manufacturière, des équipementiers, de l’énergie, de l’aérospatial et de la défense.

Fabrication additive



Dans la foulée de l’inauguration en 2016 d’une technologie innovante de revêtement sous vide, celle de ce jeudi a trait à l’Advanced Manufacturing (ou fabrication additive). S’inscrivant en outre dans une approche voulue "systémique et multisectorielle", elle doit constituer une réponse tant aux besoins du monde industriel qu’aux défis de notre société (économie circulaire, transition énergétique, digitalisation, construction…).

Outre le ministre Borsus, lequel a loué "une dynamique vertueuse", deux des partenaires du CRM, à savoir John Cockerill et Safran Aero Boosters, en ont dit plus sur leur collaboration. De longue date et dans différents domaines pour l’un (récepteurs solaires, lignes de galvanisation, charbon actif…), depuis peu et dans la lubrification des moteurs d’avions pour l’autre.

Bruno Boutsen