Dans le cadre de l'élaboration de son plan de transport 2020-2023, la SNCB, faisait escale à Liège ce lundi, au palais provincial. Objectif : dresser un bilan des évolutions mises en place sur le rail ces dernières années… mais aussi et surtout présenter ces projets à l’étude pour la région liégeoise à l’horizon 2023. Et parmi les nouveautés susceptibles de se réaliser, une étude pourrait intéresser un (très) large public … elle concerne une liaison directe entre Liège et l’aéroport de Bruxelles !

Aujourd’hui en effet, la gare de Liège-Guillemins, qui se veut “internationale”, n’est pas reliée à l’aéroport de Zaventem… pas directement du moins. Une hérésie estiment de nombreux Liégeois puisque Liège est l’une des rares grandes villes du pays à ne pas avoir ce privilège. Une correspondance est en effet toujours nécessaire, à Louvain ou à Bruxelles, pour relier Zaventem.

Ce lundi, la SNCB a présenté 8 nouveautés pour le rail “liégeois”, en semaine. Outre la relation directe avec Zaventem, on retiendra également une liaison toutes les heures au lieu de toutes les deux heures de l’IC 33 qui relie Liers à Luxembourg via Liège et Gouvy (également le week-end). Il s’agirait d’une petite révolution pour la région de l’Ourthe-Amblève et cela répondrait à une demande pressante de la population et des élus locaux. Depuis plusieurs années en effet, de nombreuses voix se font entendre, à Aywaille et à Esneux notamment afin que l’offre de trains soit augmentée. Concrètement, il s’agirait de faire en sorte que L’IC 33 Liers – Liège – Gouvy – Luxembourg circule toutes les heures au lieu de toutes les 2 heures… mais aussi que cet IC s’arrête à Esneux. Outre le fait que la fréquence serait doublée sur la ligne 42 (Rivage-Aywaille-Trois-Ponts…), cette liaison couplée à celle existant sur la ligne 43 (Tilff-Méry-Hony...) permettrait à Esneux de bénéficier de 2 trains par heure vers Liège. La gare d’Esneux pourrait donc être connectée à Liège toutes les 30 minutes. “Ce qui changerait vraiment tout pour Esneux”, se réjouit Christie Morreale, députée PS et élue locale. “C’est en effet une demande que nous avons souvent émise pour notre commune et ses habitants”.

En semaine toujours, on évoque ces nouvelles “relations” S41 Liers – Liège – Verviers, S42 Liers – Liège – Seraing – Flémalle et S43 Liers – Liège – Visé – Maastricht circulant toutes les 30 minutes tout au long de la journée, la relation S44 Waremme – Liège-Guillemins vers Flémalle-Haute via Seraing toute la journée, le train L Namur – Huy – Liège circulant toutes les 30 minutes entre Statte et Liège, un train L Liers – Liège – Bomal – Marloie circulant toutes les 30 minutes en journée et l’IC 12 Kortrijk – Bruxelles – Welkenraedt s’arrêtant toutes les heures à Ans.

Le week-end, on évoque enfin un train toutes les heures Liers – Liège – Marloie et un train toutes les heures Namur – Liège. Les résultats de ces études sont attendus pour printemps 2020… tous les projets ne seront pas retenus.