Triste réveillon de Noël pour cette famille de la région verviétoise. Ce lundi 24 décembre en soirée, alors qu'un père, son épouse et son fils s'apprêtaient à passer Noël ensemble, un différend entre les deux hommes a éclaté. Et la soirée de réveillon a viré au cauchemar. Le fils a frappé son père à la hache peu après 20h. Fort heureusement, les jours de ce dernier ne sont pas en danger.

Plus tôt dans la soirée, le père de famille âgé de 69 ans s'était rendu à l'hôpital, où son épouse est hospitalisée. L'objectif étant de passer la soirée en famille. De retour à la maison, où se trouvait le fils, âgé de 45 ans, une dispute éclatera entre le père et le fils. L'échange sera particulièrement violent et le quadragénaire n'hésitera pas à saisir une hache et à frapper son père avec. Le coup donné à la main fut violent puisque le père est en incapacité de travail pour une durée d'au moins un mois.

Prévenue, la police de la zone Fagnes est intervenue pour intercepter le fils violent. Ce dernier a été privé de liberté et a ensuite été défréré au Parquet de Liège, avec demande de mandat d'arrêt. Il était déjà connu de la justice.