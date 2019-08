Le bourgmestre de Liège doit désormais se reposer

Bonne nouvelle pour le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, qui fut victime vendredi dernier d'un malaise cardiaque, il a pu sortir de l'hôpital. Il l'a en effet annoncé ce mardi soir sur les réseaux sociaux : "Bonne nouvelle, tout va bien. Je peux quitter l'hôpital. Je dois maintenant me reposer, veiller à avoir une alimentation saine et pratiquer régulièrement quelques exercices de revalidation cardiaque", a-t-il indiqué. "Encore merci pour vos multiples témoignages d'amitié qui me sont transmis chaque jour. C'est une force. À bientôt, en pleine forme !".

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, le bourgmestre de Liège a donc été victime d'une alerte cardiaque qui, nous avait-on précisé, n'était pas un AVC. Il a ensuite été hospitalisé au CHU de Liège où son état s'est rapidement stabilisé. Cet ennui cardiaque nécessite toutefois plusieurs jours de repos. Déjà, il a annoncé qu'il ne pourrait pas participer aux festivités folkloriques du XV Août en Outremeuse.