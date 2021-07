Incendie en cours chez Mobilec à Ciney: hors de contrôle, les flammes s'étendent à plusieurs bâtiments (PHOTOS)

Comme si les inondations qui touchent la province de Namur depuis ce mardi soir ne suffisaient pas, un incendie s'est déclaré ce jeudi en début d'après-midi au sein du commerce Mobilec, qui abrite des meubles, salons, de la literie et des accessoires d'intérieur, indique le bourgmestre de Ciney Frédéric Deville. « C'est un gros incendie. Les pompiers, qui étaient sur d'autres interventions vu les intempéries, viennent d'arriver. Ils tentent de contenir le feu à l'arrière du bâtiment », précise le bourgmestre. Les causes sont inconnues à ce stade.

© F.D

Aux alentours de 15h20, l'électricité a été coupée dans la rue. Il est demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux, et 15 d'entre eux ont été évacués dans l'après-midi. L'incendie s'est étendu aux bâtiments voisins, au moins quatre étaient en proie aux flammes vers 15h30: Mobilec, le restaurant "Euphoria 52", une maison voisine et un hangar situé en face de Mobilec. Mais les pompiers ne parviennent pas à contrôler le feu, et les flammes touchent maintenant de nouveaux bâtiments. Le feu menace une grande partie des habitations de la rue.

La rue Concorde ainsi que la rue du Centre sont fermées à la circulation. "Il est conseillé d'éviter le centre-ville de Ciney cet après-midi. Il est également recommandé aux habitants du centre-ville de fermer leurs fenêtres suite aux importantes fumées qui se dégagent", indique la Ville.

Incendie à Ciney chez Mobilec Description : Un incendie s'étend Rue de la Concorde à Ciney.