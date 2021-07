Un train déraille, des rails sous eau, une route régionale s'affaisse: la situation est catastrophique dans la province du Luxembourg

A Nassogne, la situation a empiré cette nuit dans plusieurs villages de la commune. À Masbourg notamment, où la crèche avait dû être fermée la veille pour de questions d'accessibilité suite au débordement de la Masblette. Sortie de son lit mercredi, le niveau de la rivière aurait encore monté d'une cinquantaine de centimètres dans le courant de la nuit. À Forrières, le niveau de la Wamme atteindrait désormais la moitié du terrain de football. "Toutes les rues avoisinantes sont impactées", précise le bourgmestre Marc Quirynen. Non loin de là, d'impressionnante images montrent les rails du chemin de fer envahis par les eaux.

© D.R.

Contactée par nos soins, Jessica Nibelle, la porte-parole d'Infrabel, nous a donnés plus d'informations sur le déraillement du train. "Le train a déraillé à l'entrée de Rochefort-Jemelle. Heureusement, il n'y avait personne dans ce train. Il réalisait un parcours à vide entre Arlon et Rochefort-Jemelle. Il s'est produit en raison des intempéries. Il a heurté un objet qui se trouvait sur les voies. Le train est toujours sur place et les dégâts à l'infrastructure sont très conséquents. Bien évidemment, on ne roule plus sur ce tronçon. Selon une première estimation, les réparations prendront deux semaines."

© D.R.





La situation est inquiétante dans la commune de Rendeux. Jeudi matin, la route régionale reliant les villages de Hodister et Rendeux-Haut était en train de s'affaisser. Un véritable cratère se serait formé sur la voirie. Les autorités communales étaient occupées à en interdire l'accès.

© D.R.