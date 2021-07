Les fortes pluies font à nouveau des ravages en province de Namur

Une semaine après les terribles inondations qui ont frappé la Belgique, la pluie s'abat à nouveau sur la province de Namur ce samedi soir. Et elle a d'ores et déjà occasionné quelques dégâts dans plusieurs communes. A Dinant notamment. Comme la semaine dernière, les eaux de ruissellement forment un véritable torrent d'eau qui dévale la rue de Philippeville. Plusieurs voitures ont été emportées par la force de l'eau. Le quartier de la gare est quant à lui sous eau, tout comme à Bouvignes. Il a également fallu l'intervention des secours dans le centre d'Yvoir pour ouvrir les avaloirs.

D'importants dégâts sont donc recensés à Dinant, route de Philippeville et dans le quartier de la gare, indique l'échevin Robert Closset. "Il y a 50 cm d'eau et 5 voitures qui obstruent le passage à niveau", poursuit-il. D'autres voitures ont par ailleurs été emportées par les eaux. "Il y a 25 voitures qui ont été emportées et le tarmac de la Route de Philippeville se détache et vient percuter les rails de chemin de fer. La ligne Athus-Meuse doit être touchée.Cela fait 57 ans que j'habite Dinant comme riverain de la Meuse, je n'ai jamais vu ça", ajoute l'ancien bourgmestre de Dinant et actuel député provincial Richard Fournaux.



© D.R - Bouvignes







© D.R - Quartier de la gare de DInant







Du côté de La Plante, les mêmes scènes que la semaine dernière se reproduisent au niveau de la chaussée de Namur avec une véritable cascade d'eaux de ruissellement et un éboulement.





© D.R - La Plante







Ces scènes de désolation ont aussi été constatées dans les communes de Walcourt, Mettet et Florennes.

Le commandant de la zone de secours NAGE confirme à nos confrères de RTL que des dizaines d'interventions sont en cours, essentiellement pour des routes et des caves inondées.

Eboulements près du casino, des maisons évacuées

La zone de secours NAGE a été prise d'assaut suite aux fortes pluies qui se sont brusquement abattues sur Namur samedi soir. Des maisons ont été évacuées suite à un effondrement.

"C'est la catastrophe. On nous appelle de partout à Namur et on ne sait où donner de la tête", nous disait-on en soirée chez les pompiers. La plus grosse intervention était encore en cours. Un mur s'est effondré sur la chaussée de Dinant, près du casino de Namur, qui a été fermée à la circulation. "On est en train d'évacuer les gravats. C'est délicat car il ne faut pas provoquer de glissement supplémentaire", a expliqué le bourgmestre Maxime Prévot qui était sur place.